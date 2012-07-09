Захисники мови у подарунок Януковичу зібрали валізу і квиток до Білорусі
14:32, 09 липня 2012Політика
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Мітингувальники планують надіслати свої подарунки поштою.
Учасники акції на захист української мови, що проходить біля Українського дому у Києві, у подарунок Президенту Віктору Януковичу на день народження зібрали валізу та квиток на потяг до Білорусі.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники вважають, що В.Янукович є етнічним білорусом, а багато українців не хочуть бачити його в Україні.
Крім того, вони намалювали для В.Януковича символічну довічну візу до Білорусі та зібрали побажання з нагоди дня народження.
Також учасники акції заявили, що зібрали в дорогу В.Януковичу варені яйця.
Оскільки Президент у даний час перебуває у Криму, мітингувальники планують надіслати свої подарунки поштою.
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