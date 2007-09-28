6 тисяч севастопольських двійників залишаться у списках

Севастопольська окружна виборча комісія територіального виборчого округу №225 роздає дільничним комісіям списки, з яких так і не виключили «двійників», яких було виявлено у кількості 5915 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі член ОВК територіального виборчого округу №225 Володимир ДЕРЯБКІН (від Блоку “Наша Україна – Народна самооборона”).

В.ДЕРЯБКІН стверджує, що, починаючи ще з понеділка, коли міський виборчий штаб блоку НУ-НС звернувся зі скаргою в ОВК щодо наявності у списках виборців «двійників», розгляд цього питання постійно ігнорувався і затягувався. «Під час розгляду скарг на виключення із списків (так званих “двійників”, тобто осіб, що не живуть у Севастополі, але включені до списків виборців – УНІАН) представники коаліції вимагали повних доказів і гарантії від доповідачів. Явно відчувалося бажання збільшити знаменник, тому що на цих виборах поріг явки - 50%, і відчувається, що декому хочеться збільшити цей знаменник, щоб, можливо, навіть зірвати вибори», - сказав він.

Як зазначив В.ДЕРЯБКІН, при бажанні, технічно не важко було б виключити «двійників» із списків виборців, наявність спеціальної комп’ютерної програми і проведена за ніч перевірка даних з боку міліції сприяють цьому.

Крім того, як додав член ОВК, під час розгляду на засіданні окружкому скарг на включення до списків виборців голосування не відбувалося - люди вносилися автоматично. «Інколи головою комісії робилося оголошення, що, мовляв, «прийнято одноголосно», хоча члени комісії рук не піднімали. І ніяких «за» і «проти» в протокол теж не заносилося. Я вважаю це зухвалим фактом і повним неподобством», - сказав він.

Як додала під час прес-конференції секретар ОВК Ганна ПОЛІЩУК, яка вчора на знак протесту проти невиключення комісією із списків «двійників» подала заяву в ЦВК про складення повноважень секретаря, «найбільшим порушенням є наявність у списках так званих “двійників”. “Це те, що ми виявили, а я добре знаю: якби була фізична можливість перевірити все досконально, їх («двійників» - УНІАН) було б, як мінімум, удвічі більше. І робиться все це відкрито. Ми пішли із засідання комісії, тому що вже немає якихось моральних сил бачити цей бруд, це беззаконня. Просто не витримали нерви. Набридло, втомилися».

Г.ПОЛІЩУК додала, що «подала заяву з метою терміново привернути увагу громадськості, влади, ЦВК до нашої окружної комісії, тому що те, що у нас твориться, ця бездіяльність, систематичне, нагле порушення закону… У мене складається таке враження, що вже наперед відомі результати, як би ми там не рахували, і як би не проводили. Над нами буквально сміються і принижують».

За словами Г.ПОЛІЩУК, «нам дуже важко працювати з членами комісії, які представляють коаліцію, які не знають роботи, і не бажають її знати, зокрема — мені дуже незручно про це говорити, мені сумно — це наш голова (Галина МАРТИНЕНКО від КПУ - УНІАН), це наш заступник, які невірно розуміють, як треба вести виборчий процес”.

“Мені з самого початку незрозуміло, кому взагалі у нашому місті потрібні вибори, тому що усі сили для того, щоб вони відбулись, докладають лише Блок Юлії Тимошенко і Блок «Наша Україна - Народна самооборона». Водночас 225 округ є найбільшим в Україні, у нас 190 дільниць», - сказала вона.

Як також зазначила Г.ПОЛІЩУК, на парламентських виборах 2006 року вона була головою окружної виборчої комісії, і добре пам’ятає, «що на ранок дня голосування по місту була одна кількість виборців, а надвечір у нас їх збільшилося, якщо не помиляюсь, на 6 тисяч чоловік. І я ніяк не могла зрозуміти, як це могло вийти. Тепер я чудово розумію, як це може вийти». Водночас, зазначила вона, «висновки не зроблені жодні, тому що ніхто з тих, хто цим займався, не постраждав. Робочі групи продовжують подавати такі ж списки, не боячись, вони впевнені, що не понесуть ніякої відповідальності».