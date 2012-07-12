Політолог про вибори, фальсифікації та людину, яка вклала мільйони

07:51, 12 липня 2012
Політика
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Найбільш схильними до фальсифікацій на парламентських виборах будуть кандидати у мажоритарних округах.

Кость Бондаренко

 

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу висловив голова правління Інституту української політики Костянтин Бондаренко.

За його словами, вже сьогодні є серйозні підозри щодо можливості фальсифікацій на майбутніх парламентських виборах.

При цьому, на думку експерта, головна загроза цього буде йти від кандидатів, які балотуватимуться у мажоритарних округах, оскільки їх буде “дуже важко проконтролювати”.

“Коли людина вклала мільйони у вибори, але бачить, що може не отримати бажаний результат, то її дії прогнозувати дуже важко”, – сказав К.Бондаренко.

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