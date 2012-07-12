Політолог про вибори, фальсифікації та людину, яка вклала мільйони

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу висловив голова правління Інституту української політики Костянтин Бондаренко.

За його словами, вже сьогодні є серйозні підозри щодо можливості фальсифікацій на майбутніх парламентських виборах.

При цьому, на думку експерта, головна загроза цього буде йти від кандидатів, які балотуватимуться у мажоритарних округах, оскільки їх буде “дуже важко проконтролювати”.

“Коли людина вклала мільйони у вибори, але бачить, що може не отримати бажаний результат, то її дії прогнозувати дуже важко”, – сказав К.Бондаренко.