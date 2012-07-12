Янукович та Путін сьогодні займуться і політикою, і економікою
09:14, 12 липня 2012Політика
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В Криму сьогодні під головуванням Януковича і Путіна відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
Президенти проведуть п’яте засідання міждержавної комісії
Cьогодні в Криму під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться п’яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.
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