Янукович та Путін сьогодні займуться і політикою, і економікою

В Криму сьогодні під головуванням Януковича і Путіна відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Cьогодні в Криму під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться п’яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.

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