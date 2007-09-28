У ДТП постраждав народний депутат Степан Давимука

Сьогодні у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав тілесні ушкодження народний депутат Верховної Ради V скликання (фракція «Наша Україна») Степан ДАВИМУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, під час ДТП загинула пасажирка іншого автомобіля, з яким сталося зіткнення, та травмовано водія цього авто.

За інформацією прес-служби, ДТП сталося близько 14.00 на автодорозі Золочів-Львів біля села Чижики.

Як зазначили у прес-службі, народний депутат керував автомобілем «Лексус-470» і на одному із спусків на зустрічну смугу виїхав автомобіль ВАЗ-2109.

За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автомобіля ВАЗ-2109.

Обидва постраждалі госпіталізовані до лікарні.