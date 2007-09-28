Тимошенко вибачилася за всіх політиків

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО попросила вибачення в українського народу за діяльність всіх попередніх влад в Україні.

Про це вона сказала під час акції "Молитва за Україну" на Софіївській площі у Києві, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні перед лицем Господа я за всі влади, за всіх політиків хочу принести покаяння за знущання над людьми, за кров, яка була пролита, за всі наслідки, які влада принесла людям, від яких вони страждають", - сказала лідер БЮТ.

"І я вважаю, що якщо сьогодні політики можуть визнати свої гріхи і провини, якщо вони можуть спокутувати свої гріхи, то Україна здатна дійсно духовно підніматися", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що "вся агресія, жорстокість влад, які панували в Україні, привели до того, що сьогодні більшість людей відчувають себе нещасними".

Після своєї промови Ю.ТИМОШЕНКО зачитала молитву "Отче наш", а хор хлопчиків консерваторії ім. Миколи Лисенка заспівав "Молитву за Україну".

Як повідомляв УНІАН, у Києві на акцію «Молитва за Україну» на Софійській площі, за даними правоохоронців, зібралися понад 3 тис. чоловік. Під час акції планується виступ театру українського фольклору «Берегиня», хору Видубицького монастиря, народної артистки України Ніни МАТВІЄНКО, капели ім. Ревуцького.