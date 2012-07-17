Засуджений мер Ювілейного звинуватив Партію регіонів у зраді

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Струка Олександр Мельников.

«На мій погляд, вирок незаконний і необгрунтований. Він підлягає оскарженню і буде оскаржений у передбачений законом строк», - сказав О.Мельников.

При цьому він зазначив, що В.Струка засудили за те, що він підписав колегіальне рішення, яке приймала сесія селищної ради, проте до депутатів, які прийняли це рішення, з боку суду санкцій жодних не буде вжито.

«У цьому й полягає комічність цього рішення. Струк не мав права це рішення не підписати. Вже проводилася паралель між двома подіями, коли Олександр Єфремов критикує Володимира Литвина за те, що він не хоче підписувати рішення Ради щодо мовного закону. Тут те саме, тільки навпаки. У цій справі немає нічого живого, це макулатура і сміття», - заявив О.Мельников.

Як повідомляв УНІАН, В.Струк вважає, що Партія регіонів його «продала і зрадила», тому він готовий йти на вибори самовисуванцем. Водночас голова луганської міської організації Партії регіонів Олександр Ткаченко, який також є заступником мера міста, заявив, що Партія регіонів не пов'язує з політикою судовий розгляд між міським виконкомом Луганська і головою селищної ради селища Ювілейного.

Артемівський районний суд Луганська з середини червня розглядав кримінальну справу за ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу (порушення бюджетної дисципліни), порушену щодо В.Струка. Позивачем виступає фінансове управління Луганської міської ради.

Справу було порушено у зв'язку з тим, що на початку 2010 року В.Струк підписав колегіальне рішення сесії селищної ради Ювілейного, згідно з яким залишки з перевиконаного бюджетного плану 2009 року (сума в розмірі 537 тис. грн), не були перераховані до бюджету Луганська і залишилися в бюджеті селища. Сам В.Струк мав намір балотуватися на парламентських виборах по 104-му мажоритарному виборчому округу, який включає Артемівський район Луганська і Лутугино.

Члена Партії регіонів В.Струка обрано на посаду селищного голови Ювілейного у 2006 році, було повторно переобрано у 2010 році.