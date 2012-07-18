Євродепутат: українська влада продовжує політику обмеження опозиції

09:33, 18 липня 2012
Політика
1401 0

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) вважає, що українська влада продовжує політику обмеження опозиції.

Ребека Хармс думає, що процес над Тимошенко затягують навмисно

Таким чином депутат прокоментувала власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на 16 серпня.

“Абсолютно незрозуміло, чому суд наполягає на фізичній присутності Ю.Тимошенко під час слухання касаційної справи, через що і було ухвалено рішення про відкладення слухань”, - сказала депутат.

“Це схоже на спробу затримати процес якнайдовше, щоб уникнути можливості участі Ю.Тимошенко у наступних парламентських виборах”, - додала Р.Хармс.

Депутат звернула увагу на те, що дата наступного розгляду справи Ю.Тимошенко – 16 серпня – уже виходить за рамки термінів реєстрації кандидатів у народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого у суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter