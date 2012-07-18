Євродепутат: українська влада продовжує політику обмеження опозиції

Таким чином депутат прокоментувала власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на 16 серпня.

“Абсолютно незрозуміло, чому суд наполягає на фізичній присутності Ю.Тимошенко під час слухання касаційної справи, через що і було ухвалено рішення про відкладення слухань”, - сказала депутат.

“Це схоже на спробу затримати процес якнайдовше, щоб уникнути можливості участі Ю.Тимошенко у наступних парламентських виборах”, - додала Р.Хармс.

Депутат звернула увагу на те, що дата наступного розгляду справи Ю.Тимошенко – 16 серпня – уже виходить за рамки термінів реєстрації кандидатів у народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого у суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.