Лутковська відмовилась коментувати слова Януковича про «злочини» Тимошенко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відмовилась коментувати можливе порушення Президентом Віктором Януковичем презумпції невинуватості у кримінальній справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це вона повідомила в інтерв’ю сайту «Главком».

Відповідаючи на запитання стосовно вибухів у Дніпропетровську, зокрема, повідомлень про затримання підозрюваних, а також того, що В.Янукович привітав правоохоронців з розкриттям справи і затриманням винних, а отже, до рішення суду фактично визнав їх злочинцями, В.Лутковська сказала, що “не читала і не бачила такого виступу Президента”.

За її словами, треба дуже уважно його аналізувати. Європейський суд з прав людини неодноразово розглядав заяви, які стосуються презумпції невинуватості. Частина 2 статті 6 Конвенції забороняє порушувати презумпцію. Європейський суд кількасот справ з цього приводу розглянув, але щоразу він дуже уважно та ретельно аналізує кожне слово, що конкретно було сказано посадовцем у відношенні до особи, яка перебуває під судом та наскільки це висловлювання вплинуло на судовий розгляд. “Наскільки я розумію, поки що говорити про вплив не можна. Відтак, навіть теоретично говорити про якісь наслідки теж не можна”, – додала Омбудсман.

На запитання, в якій формі Президент має сказати про вину особи, аби суд це розцінив як порушення презумпції невинуватості, В.Лутковська відповіла, що “це залежить від кожної конкретної справи, конкретного висловлювання й того, чи вони були донесені до посадовця, на якого вони вплинули чи не вплинули. Тут є величезна кількість питань, тому одразу теоретично казати щось важко”.

Говорячи про випадок, коли В.Янукович в інтерв’ю американському інформагентству «Блумберг» заявив, що Ю.Тимошенко причетна до вбивства Євгена Щербаня і в неї були мотиви, В.Лутковська додала: “Ще раз повторюю, що перед тим, як ухвалити рішення про порушення частини другої статті 6 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує презумпцію невинуватості, Європейський суд дуже прискіпливо аналізує, наскільки сказане чиновником могло вплинути на рішення суду. Треба дивитися на конкретну цитату й аналізувати її”.