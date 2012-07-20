Об‘єднана опозиція вимагає від Януковича припинити репресії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина» з приводу обшуку в офісі керівника Донецького виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Ярошенка.

«Об‘єднана опозиція «Батьківщина» переконана, що влада поставила перед силовиками завдання за будь-яку ціну до парламентських виборів зачистити країну від проявів інакодумства, а тому репресивні заходи у Донецьку є черговим етапом виконання цього плану», - йдеться в повідомленні.

Як заявляють в Об’єднаній опозиції, «після зупинення роботи незалежного Інтернет-ресурсу, перевірок, обшуків і блокування роботи незалежного телеканалу, після порушення кримінальних справ проти народних депутатів від опозиції – тотальне згортання демократії в Україні напередодні виборів переходить у заключну фазу».

Об‘єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від Президента України як від особи, яка сьогодні несе абсолютну і повну відповідальність за все, що робить влада у країні, дати негайно команди силовим структурам зупинити нищення конституційних прав і свобод. «Ми вимагаємо припинити репресії проти опозиції у країні», - наголосили в опозиції.

Як повідомлялося, сьогодні близько двох десятків співробітників правоохоронних органів провели обшук в офісі керівника Донецького виборчого штабу Об’єднаної опозиції О.Ярошенка. При цьому міліціонери не змогли надати на ознайомлення документ, який би підтверджував право на його проведення.

В опозиції пов’язують тиск влади із початком в країні, у тому числі й на Донбасі, акції «Україна проти Януковича!», мета якої усунути чинного Президента від влади шляхом імпічменту у зв’язку з узурпацією ним владних повноважень в країні.