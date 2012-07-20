У Харкові журналістка оголосила голодування

Як повідомила вона кореспонденту УНІАН, сьогодні о 10.40 вона вийшла на площу Свободи, де вже 16-й день поспіль триває акція протесту проти мовного закону.

«Сьогодні я вийшла на майдан і п’ю тільки воду. До цього я два дні вдома спробувала поголодувати (пила воду, їла тільки помідори), щоб пересвідчитися, що я зможу, щоб не вийшло так, що вийшла, півдня поголодувала і побігла додому їсти. Зараз я впевнена, що зможу», - сказала Ж.Титаренко.

Вона підкреслила, що голодуватиме безстроково, перебуватиме на площі Свободи цілодобово. За словами 24-річної журналістки, вона, які і інші учасники акції протесту в Харкові та Києві, вимагає скасування закону про засади державної мовної політики, який надає російській мові статус регіональної.

«Я вирішила, що краще я маю бути тут. Відчуваю внутрішню потребу», - наголосила Ж.Титаренко.

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти мовного закону розпочалася в Харкові 3 липня. Учасники акції перебувають на площі Свободи цілодобово. Представники місцевої влади та правоохоронці заборонили їм встановлювати намети, тому люди ночують у спальних мішках на каріматах.