Під Українським домом знепритомнів голодувальник
13:50, 21 липня 2012Політика
2053 0
Під Українським домом залишився один голодувальник та декілька десятків протестувальників проти "мовного" закону.
|Під Українським домом залишився один голодувальник
"Після неодноразових походів до суду та суперечки з працівниками міліції, Лісовий Вадим (КУПР) втратив свідомість. Незважаючи на його відмову, лікарі наполягли на госпіталізації, оскільки у нього зафіксовано надто підвищений тиск", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в госпіталізованого з приміщення суду Олександра Місюри констатовано передінфарктний стан.
Ще один з голодувальників заявив про свою відмову від голодування, перелякавшись кримінального переслідування, заявили в КУПР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter