Під Українським домом знепритомнів голодувальник

Про це з посиланням на прес-службу Коаліції учасників помаранчевої революції повідомляє "Українська правда".

"Після неодноразових походів до суду та суперечки з працівниками міліції, Лісовий Вадим (КУПР) втратив свідомість. Незважаючи на його відмову, лікарі наполягли на госпіталізації, оскільки у нього зафіксовано надто підвищений тиск", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в госпіталізованого з приміщення суду Олександра Місюри констатовано передінфарктний стан.

Ще один з голодувальників заявив про свою відмову від голодування, перелякавшись кримінального переслідування, заявили в КУПР.