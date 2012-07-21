Під Українським домом знепритомнів голодувальник

13:50, 21 липня 2012
Політика
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Під Українським домом залишився один голодувальник та декілька десятків протестувальників проти "мовного" закону. 

мова, акція, report.if.ua
Про це з посиланням на прес-службу Коаліції учасників помаранчевої революції повідомляє "Українська правда".

"Після неодноразових походів до суду та суперечки з працівниками міліції, Лісовий Вадим (КУПР) втратив свідомість. Незважаючи на його відмову, лікарі наполягли на госпіталізації, оскільки у нього зафіксовано надто підвищений тиск", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в госпіталізованого з приміщення суду Олександра Місюри констатовано передінфарктний стан.

Ще один з голодувальників заявив про свою відмову від голодування, перелякавшись кримінального переслідування, заявили в КУПР.

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