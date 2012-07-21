Поплавський йде в депутати під крилом ПР

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, відповідне рішення у Вишгороді ухвалили учасники зборів київської обласної організації Партії регіонів.

Також кандидатами у депутати обрано: народного депутата Петра Мельника, депутатів Київської облдержадміністрації Олександра Онищенка, Ярослава Москаленка та Сергія Кацубу, голову Броварської міскої організації Партії регіонів Сергія Федоренка, директора аграрного підприємства "Нива Переяславщини" Олександра Мостіпана і директора КП "Білоцерківхлібопродукт" Івана Шилова.

Обраних кандидатів, які балотуватимуться в округах №№ 91-98, зборам представив голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.

Він зауважив, що за останні два роки Київщина зайняла лідіруючу позицію серед регіонів України за показниками соціально-економічного розвитку.

"Ми вивели наш регіон з останнього на перше місце серед областей України за показниками соціально-економічного розвитку. Ми повернули довіру інвесторів, про що свідчать 16 млрд грн залучених інвестицій та 500 реалізованих за 2 роки інвестиційних проектів. Вдвічі збільшили кількість щорічно створюваних робочих місць і на чверть зменшили рівень безробіття. Побудували найбільші у країні підприємства з виробництва хліба та дитячого харчування, відновили роботу 11 цукрозаводів. Видали понад 200 тисяч державних актів на землю, на які люди чекали роками. І це - здобутки усіх людей, усіх жителів Київщини, незалежно від поглядів і думок", - заявив А.Присяжнюк.

Він підкреслив, що Київщина має всі необхідні ресурси, щоб стати зразковим регіоном України.