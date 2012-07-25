Суддя відмовилась викликати для допиту водія Сацюка

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь на таке рішення суду екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив відвід представникам державного обвинувачення, оскільки, на його переконання, вони також порушують норми КПК, не реагуючи на порушення, яких припускається суд.

Крім того, Ю.Луценко заявив з іронією, що до суду як потерпілого слід викликати і допитати чинного Президента Віктора Януковича, оскільки він мститься за те, що за час, коли Ю.Луценко був міністром внутрішніх справ, його було знято з посади прем’єр-міністра.

Сторона захисту Ю.Луценка підтримала заявлене ним клопотання про відвід прокурорів. Зокрема дружина екс-міністра Ірина Луценко, яка виступає у суді як його захисник, зазначила, що представники прокуратури зобов’язані реагувати на порушення закону в судовому процесі, у тому числі з боку судді, але вони цього не роблять, а отже - порушують чинне законодавство.

Що ж стосується виклику на допит В.Януковича, то вона зазначила: «Я вважаю, що Януковича треба викликати і запитати, скільки ж він буде мститися моєму чоловікові».

Заслухавши думки сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.