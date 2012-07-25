Регіонали призначили дату з'їзду

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у ході з'їзду будуть затверджені передвиборча програма, виборчий список кандидатів у народні депутати за багатомандатним виборчим округом і кандидатів у народні депутати за одномандатними виборчими округами.

Програмою з'їзду передбачені виступи почесного лідера Партії регіонів, Президента України Віктора Януковича та голови Партії регіонів, прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Для зручності роботи представників ЗМІ організовано прес-центр із Wi-Fi.

Пряма трансляція з'їзду буде здійснюватися на плазмові екрани, розташовані у прес-центрі. Обладнані спеціальні місця для прямих включень.

Початок реєстрації - 30 липня о 15.00. Вхід за редакційними посвідченнями і паспортами.

Місце проведення з'їзду - Міжнародний виставковий центр, павільйон № 3, Броварський просп., 15.