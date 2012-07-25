Гриценко: Із самовисуванців беруть письмові заяви про вступ до ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

А.Гриценко закликав журналістів докласти зусиль для перевірки інформації, яку він отримав про майбутніх самовисуванців до Верховної Ради України.

За його словами, не просто так Партія регіонів внесла у закон про вибори таку позицію як «самовисуванець».

«Я хочу сказати, щоб ні в кого не було ніяких ілюзій, - зауважив народний депутат. – Ніяких самовисуванців не буде. За тією інформацією, яку я отримав, у людей, яких рекомендуватимуть самовисуванцями, від кожного з них беруть письмову заяву про вступ у Партію регіонів і письмову заяву (без дати на них) про вступ у фракцію в Партії регіонів у майбутній Раді. Так що мафія працює вже зараз».

На думку А.Гриценка, «ці факти підтвердяться пізніше, хтось із чесних скаже на телекамеру». «Нині вони про це поки говорять приватно, - зауважив він. - А в наступній Раді ми це побачимо».

«Тому завдяки журналістам, рухам «Чесно» та іншим, повинні викривати, хто стоїть за самовисуванцями, - наголосив А.Гриценко. – Треба, щоб була політична відповідальність. Хто йде від партій - чітко видно. А самовисуванців-тушканчиків треба буде виявляти».