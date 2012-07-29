Харківські регіонали представили десять кандидатів від області

Як повідомили УНІАН в прес-службі Харківської облорганізації Партії регіонів, кандидати в депутати одержали одноголосну підтримку районних партійних організацій і пропонуватимуться для затвердження на партійному з'їзді в Києві 30 липня 2012 року, в день офіційного старту виборчої кампанії.

Кандидатами від Харківської області стали: доктор медичних наук, професор, академік національної Академії наук України Олександр Біловол, голова ради директорів – генеральний директор АТ «У.П.Е.К», член ради і президії Федерації працедавців України Анатолій Гиршфельд, народний депутат України Василь Грицак, народний депутат України Сергій Гусаров, депутат Харківської обласної ради, член постійної комісії обласної ради Дмитро Добкін, депутат Харківської обласної ради, голова Дергаївськой районній організації Партії регіонів Володимир Кацуба, депутат Харківської обласної ради, голова Зміївської районної державної адміністрації, голова Зміївської районної організації ПР Євгеній Мураєв, перший заступник голови Харківської обласної ради, перший заступник Харківської обласної організації ПР Олена Олешко, депутат Харківської обласної ради, начальник Південної залізниці Віктор Остапчук і народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Дмитро Шенцев.

За словами голови Харківської обласної організації Партії регіонів Михайла Добкіна, обласна парторганізація підтримує рішення XVII міської партійної конференції, згідно якого були затверджені кандидати по семи одномандатних округах, що входять до міста Харкова.

Харківською міською організацією Партії регіонів були рекомендовані: Валерій Писаренко, Ірина Бережна, Дмитро Святаш, Ірина Горіна, Володимир Місик, Анатолій Денисенко і Олександр Фельдман.