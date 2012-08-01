Керівником Львівської галереї призначена донька Бориса Возницького

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

Згідно з наказом міністра культури Михайла Кулиняка, Л.Возницька-Разінкова очолить цей заклад з 1 серпня 2012 року.

Як зазначили в прес-службі, питання щодо того, хто очолить Львівську галерею мистецтв, постало після загибелі 23 травня директора галереї Бориса Возницького.

«Вітчизняну культурну спільноту хвилювало, хто може замінити людину, яку неможливо замінити в принципі, хто може зайняти посаду директора Львівської галереї мистецтв, яку Борис Григорович обіймав більше 50 років, постійно примножуючи музейні фонди раритетами, які не мають ціни. Адже наразі головним є те, щоби традиції Бориса Возницького стосовно підходу до справи було збережено», - йдеться в повідомленні.

Серед можливих кандидатур найчастіше називалося ім`я доньки Б.Возницького – Л.Возницької-Разінкової. З проханням призначити саме її зверталися до Президента України імениті художники, письменники, музейники, громадські діячі Львову, поінформували в Мінкульті.

Див. на цю тему Колекція, зібрана Возницьким, перевищує запаси золотовалютного фонду

Л.Возницька-Разінкова майже сорок років працювала разом з батьком, була його найпершим помічником. Вона як ніхто знає роботу Львівської галереї, роботу об’єктів, які галереї підпорядковуються, на практиці знайома зі всіма проблемами, з професійними можливостями їхніх колективів, підкреслили в міністерстві.

***

Л.Возницька-Разінкова – реставратор Львівської Національної галереї мистецтв, доцент кафедри реставрації Львівської Національної академії мистецтв, голова Асоціації реставраторів Львівщини, заслужений працівник культури України.