Представництво ЄС називає «гуманітарним чинником» звільнення Іващенка

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві представництва, погодженій з головами місій ЄС в Україні.

У заяві наголошується, що представництво бере до відома звільнення В.Іващенка після двох років позбавлення волі. При цьому дипломати наголошують, що за ці два роки його стан здоров’я погіршився.

Представництво ЄС також відзначає важливу роль, яку відіграли колишній Президент Польщі Олександр Квасневський та екс-президент Європарламенту Петер Кокс у справі спостереження за ходом судового процесу у справі В.Іващенка.

«Представництво знову заявляє про свою стурбованість ситуацією з верховенством закону та реформою судової системи в Україні, якій Європейський Союз надає центрального значення, а також підтверджує зобов'язання Європейського Союзу стежити за рядом інших поточних судових процесів, в тому числі у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.