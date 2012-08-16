У Донецьку зігнали мітинг на підтримку «языка»

Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею облради зібралося близько 500 осіб з прапорами Партії регіонів і з національними прапорами України. Учасники акції сказали журналістам, що вони «прийшли на прохання Партії регіонів», багато хто не приховував, що, «звичайно, пришли сюди за вказівкою своїх керівників на роботі».

Водночас Донецькій міській організації ВО «Свобода» і Донецькій обласній організації ВО «Просвіта» ім. Т.Шевченка влада не дозволила проводити акцію протесту.

Як повідомив керівник Донецькою міською організація ВО «Свобода» Артур Шевцов, «заявку на мітинг ми подавали вчора об 11.42 до Донецької міської ради. Там заявку не хотіли приймати. Сказали, що обласна організація Партії регіонів ще 14 серпня подала заявку на проведення акції на підтримку закону про мови. У міськраді близько півгодини взагалі не хотіли приймати нашу заяву, але ми пояснили, що, згідно зі ст. 39 Конституції України, вони зобов'язані прийняти заявку, тому що заборонити акцію може лише суд».

Проте, за його словами, «вчора ввечері наприкінці робочого дня нам передали адміністративний позов, поданий проти нашої організації Донецькою міськрадою».

«Міськрада подала адміністративний позов до Донецького окружного адміністративного суду.

Міськрада просила суд, зважаючи на Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 про порядок організації зборів, мітингів, маршів і демонстрацій в СРСР, задовольнити їх позов - обмежити Донецькій організації ВО «Свобода» право на мирні збори і заборонити пікетування будівлі Донецької обласної ради у зв'язку з проведенням позачергової сесії облради», - зачитав А.Шевцов витяг з поданого міськрадою позову.

Однак також додав, що йому "сьогодні близько 7-ї ранку по телефону повідомили, що суд пройде о 9-й ранку».

"Суд ухвалив рішення про заборону акції", - повідомив лідер донецької «Свободи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, проходить позачергова 14-та сесія Донецької обласної ради, на якій розглядається єдине питання, - про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» в регіоні.

Донецька міська рада відмовилася зареєструвати заяву, подану сьогодні вранці від Донецької обласної організації ВО «Просвіта» ім. Т.Шевченко на проведення мирної акції біля будівлі обласної ради.