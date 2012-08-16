Мерія Одеси хоче придбати 10 трамваїв, списаних після 25 років експлуатації

Як повідомив журналістам мер Одеси Олексій Костусєв в середу під час ознайомлювальної поїздки на одному з трамваїв цієї партії 1985 року випуску за одеським маршрутом №18, «закупівля уживаних вагонів дозволить покращити ситуацію з рухомим складом в КП «Одесміськелектротранс».

Відповідаючи на питання про реалізацію раніше прийнятої Одеською міськрадою програми оновлення рухомого складу в КП «Одесміськелектротранс», О.Костусєв відзначив, що в нинішніх економічних умовах «мерія не реалізовуватиме колишню програму оновлення рухомого складу», а уживані празькі «трамваї добре збереглися і не поступаються новим російським тролейбусам».

«У 2008 році мерія витратила 35 млн. грн на закупівлю 16 тролейбусів, - відзначив мер, - а ми придбаємо 10 трамваїв лише за 2 млн. грн. Можливо, і наступного року купимо ще 10 таких трамваїв».

Як повідомив кореспонденту УНІАН член постійної депутатської комісії з бюджету Одеської міськради, депутат Одеської міськради Олег Звягін, виділення коштів на закупівлю 10 чеських вагонів, знятих з маршрутів після 25-річної експлуатації, передбачено поправкою до держбюджету-2012, схваленою в липні постійною депутатською комісією з бюджету, проте, зазначив він, сесією міськради це питання ще не розглядалося.