Оніщук не побачив у заяві Президента заклику до створення широкої коаліції

Заступник керівника виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Микола ОНІЩУК вважає, що заклик Президента України розпочати діалог між всіма переможцями виборів не означає, що Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення широкої коаліції.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

“Я не почув фактичного заклику до створення широкої коаліції. Основний зміст полягав дещо в іншому”, - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, основна суть заяви глави держави зводилася до необхідності перейти на якісно новий рівень організації влади в Україні, незалежно від того, які політичні сили перебуватимуть при владі, а які - в опозиції.

“Президент наголосив на необхідності, аби політики діяли в режимі діалогу, навіть перебуваючи в опозиції чи у владі”, - сказав він.

На думку М.ОНІЩУКА, заява Президента свідчить про те, що такий діалог має бути попри конкуренцію між переможцями дострокових виборів до Верховної Ради.

Коментуючи заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що її політична сила у разі створення коаліції між Партією регіонів та НУ-НС залишиться в опозиції, М.ОНІЩУК наголосив, що це передчасна, емоційна заява.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, у своїй заяві щодо формування коаліції В.ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.

У свою чергу, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав позицію, висловлену Президентом щодо формування парламентської коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ залишиться в опозиції у разі створення коаліції між блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Партією регіонів.