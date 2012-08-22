У Королевської - ні квартири, ні дачі, ні гаража (декларація)

17:12, 22 серпня 2012
Політика
5707 0

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, кандидат в депутати від партії “Україна - вперед!”(№1 виборчого списку) Наталія Королевська за минулий рік заробила трохи більше 167 тис. грн.

Наталія КОРОЛЕВСЬКА

Про це свідчить її декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, загальна сума сукупного доходу Н.Королевської становить 167 тис. 640 грн, і все це майже зарплата (167 тис 338 грн), а 302 грн - дохід від дивідендів та процентів. При цьому зазначається, що ні копійки матеріальної допомоги Н.Королевська не отримувала.

Народний депутат володіє земельною ділянкою у 2045 кв. м, однак ні житлового будинку, ні квартири, ні садового будинку, ні гаража вона не має. В той же час в декларацію занесені два об'єкти іншого нерухомого майна площею 545 кв м та 193, 4 кв м, однак не вказано, що це саме за майно.

У власності Н.Королевської також є автомобіль Range Rover 2008 року випуску.

На її банківському рахунку та на рахунках в інших фінансових установах всього 23 тис. 171 грн. Минулого року Н.Королевська витратила 148 тис. 435 грн на утримання свого майна.

На тему: У сестри Льовочкіна - 7 земельних ділянок, 2 будинки і 10 авто (декларація)

У той же час родина Н.Королевської (чоловік, двоє дітей та батьки) за 2011 рік, згідно з декларацією, мала сукупний дохід 557 тис. 388 грн. З них 500 тис. грн - авторська нагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності, 3 тис. 315 грн - дивіденди, проценти, 54 тис. 73 грн - інші види доходів. Родина кандидата володіє земельною ділянкою площею 3560 кв м; житловим будинком площею 97,9 кв м; 4 квартирами - 264,1; 107,2; 54 та 180,5 кв м та іншим нерухомим майном площею 193,4 кв м. На утримання цього майна було витрачено 97 тис. 211 грн.

Родичі Н.Королевської в своєму автопарку мають 5 легкових автомобілів - 3 Mercedes-Benz (2006, 2001 та 2004 років випуску); Range Rover (2008 року випуску) та Mitsubishi Grandis (2008 року випуску). На банківських рахунках члени її родини мають 444 тис. 900 грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter