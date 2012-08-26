Азаров надумав відроджувати шахтарські селища та міста

«Ми все більше і більше переходимо на власне паливо, а значить, у нас і далі буде потреба у вітчизняному вугіллі. Тому вугільна галузь буде розвиватися, і перспектива у шахтарів є», - сказав М.Азаров, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами прем'єра, після того, як «у відомі роки» в державі був взятий курс на закриття шахт, шахтарські селища перетворилися на регресивні території, котрі втратили робочі місця, а відповідно - й відрахування до місцевих бюджетів.

Як заявив голова уряду, з такою безвідповідальною політикою покінчено раз і назавжди.

«Ми з року в рік нарощуємо державну підтримку вугільної промисловості, передбачаючи кошти на будівництво нових шахтних горизонтів. Такої лінії уряд дотримуватиметься і надалі. Особливу увагу влада приділятиме розвитку шахтарських селищ», - запевнив М.Азаров.