ЦВК просить Нацбанк про послугу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до НБУ члени Центрвиборчкому схвалили сьогодні на засіданні після вивчення спільної заяви п’яти партій: «УДАР Віталія Кличка», «Батьківщина», ВО «Свобода», Партії регіонів та Комуністичної партії України.

«ЦВК вважає своїм обов’язком звернути увагу на необхідність вирішення питань щодо скасування обмежень при здійснені фінансових операцій на рахунках виборчих фондів партій і кандидатів у народні депутати та забезпечення роботи банківських установ у вихідні та святкові дні», - йдеться у зверненні комісії.

ЦВК нагадує, що, відповідно до частини 2 статті 50 закону про вибори народних депутатів, власні кошти політичних партій та кандидатів, які перераховуються на відповідний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.

На тему: ЦВК перекроїла видатки на вибори до ВР

«Натомість, як свідчить спільна заява партій, окремі установи банків встановлюють обмеження за кількістю і сумою перерахувань на фінансування агітації не більш як 150 тис. грн протягом одного робочого дня», - повідомляє ЦВК.

Крім того, ЦВК вважає за необхідне у зв’язку зі швидкоплинністю виборчого процесу забезпечити роботу банківських установ у вихідні та святкові дні.