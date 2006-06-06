Вітренко підбурює Януковича на відверто опозиційні дії

Лідер Прогресивної соціалістичної партії Наталія ВІТРЕНКО закликає Віктора ЯНУКОВИЧА як лідера Партії регіонів публічно оголосити про свою партійну позицію з приводу втягування України в НАТО.

Про це йдеться в офіційному зверненні лідера «Народної опозиції» до В.ЯНУКОВИЧА, текст якого передано УНІАН прес-центром ПСПУ.

«Я вимагаю в найближчі два дні від Вас публічного роз`яснення позиції Вашої особисто і Партії регіонів щодо до подій, які відбуваються в Україні, а це окупація України військами США та НАТО. Також я сподіваюся, що Ви публічно заявите Вашу позицію щодо до факту втягування України в НАТО», - йдеться в зверненні.

Н.ВІТРЕНКО зазначає, що ПСПУ під її керівництвом підтримала кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах у 2-му турі, оскільки сподівалася, що він буде альтернативою «прозахідній, проамериканській політиці, що проводиться Віктором ЮЩЕНКОМ».

«Проте після призначення Верховним Судом України Віктора ЮЩЕНКА на пост Президента, політика, яку проводили Ви особисто й Партія регіонів по відношенню до союзників, які Вас підтримали, спочатку викликала нерозуміння, а потім обурення», - підкреслюється в зверненні.

Н.ВІТРЕНКО зазначає, що В.ЯНУКОВИЧ відмовився піти на парламентські вибори в коаліції з її блоком і підписав меморандум про співпрацю з В.ЮЩЕНКОМ, а Партія регіонів підписала Декларацію про співпрацю з «оранжевими». На думку лідера ПСПУ, те, що депутати Партії регіонів підтримали кандидатуру прем`єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА, внесену Президентом В.ЮЩЕНКОМ, означає, що Партія регіонів на рівних із Президентом і його оточенням несе особисту відповідальність за соціально-економічну й політичну кризу в Україні.

«Ви дотепер не оголосили про опозиційність, а Ваша пропозиція про створення «широкої коаліції» з оранжевими є ні що інше, як зрада заявлених Вами принципів», - заявляє лідер ПСПУ.

«Сьогодні я вимагаю від Вас роз`яснення з одного питання: чи будете Ви особисто й Партія регіонів боротися проти втягування України в НАТО? Що означають заявлені Тарасом ЧОРНОВОЛОМ наміри Партії регіонів про широку співпрацю з НАТО?», - вимагає пояснити Н.ВІТРЕНКО.

Вона також зазначає, що представники Партії регіонів у областях - Донецькій (Анатолій БЛИЗНЮК), Харківській (Василь САЛИГІН), Херсонській (Володимир ДЕМЬОХІН), Харкові (Михайло ДОБКІН), АР Крим (Анатолій ГРИЦЕНКО) - блокують, перешкоджають ухваленню рішень, що вносяться Блоком Наталії Вітренко й не підтримують ініціативи «Народної опозиції» про визнання «території без НАТО», тим самим порушуючи записане в передвиборній програмі партії положення про нейтральний статус країни.

«Якщо я не одержу Ваших роз`яснень і публічних вибачень названих голів рад, то я отримаю право Вас особисто і Партію регіонів називати брехунами й зрадниками. Виходячи з цього, наша партія й наш блок будуватиме подальші відносини з Вами і з депутатами від Партії регіонів у місцевих радах», - йдеться в зверненні.