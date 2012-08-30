Симоненко: немає нічого дивного, що священники підтримують комуністів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петро Симоненко заявив сьогодні на прес-конференції в Житомирі .

За його словами, "Комуністична партія України не займається пропагандою атеїстичних переконань".

Зокрема, коментуючи журналістам підтримку окремими священнослужителями представників КПУ, П.Симоненко підкреслив, що в цьому «немає нічого дивного» і «з цього не варто робити сенсацію».

"Сьогодні партія працює так, що результати діяльності знаходять підтримку і серед церкви. І те, що окремі священнослужителі підтримують партію, зайвий раз доводить, що робота Компартії правильна і спрямована на інтереси людей",- наголосив Симоненко.

Він нагадав, що коли приймалася Конституція України в 1996 р., саме завдяки позиції КПУ було прийнято рішення про те, щоб церква відокремилася від держави.

«Ми живемо в багатонаціональній державі, де багато конфесій і де кожна людина сама обирає свою релігію, не змішуючи її з політичними процесами», – зазначив лідер комуністів.

При цьому він також підкреслив, що КПУ "виступає проти «американізації» духовенства в Україні – сект і зборів, що приходять з Америки". Більше того, додав П. Симоненко, "КПУ вибачилася перед віруючими за події 20-х років".

«Історія – складна річ, і ми повинні визнавати свої помилки. Від цього нікуди не дітися. Але я так само хочу додати, що сучасна КПУ не веде публічної атеїстичної роботи. Так, в Статуті КПУ зазначено, що комуністи є атеїстами. Але це не виключає того, що в наші ряди може прийти віруюча людина», – сказав лідер КПУ.