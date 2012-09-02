Магера: 95%, що світ вибори визнає

Відповідаючи на запитання, чи справедливими є висловлювання, що світ може не визнати результатів парламентських виборів в Україні, Магера сказав, що це має мало шансів.

"Відкидати таку можливість не можна. 95%, що їх визнають. Все буде залежати від того, наскільки відповідально до цього підійде не тільки ЦВК, але й окружні і дільничні, органи влади, і політичні партії загалом. Це має бути поєднання усіх без винятку сил на те, щоб вибори відбулися", - сказав член ЦВК в інтерв'ю gazeta.ua.

Коментуючи ситуацію із судовими рішеннями проти нього, Магера сказав, що не задумується над тим і звільненням особливо не переймається.

"Не маю часу задумуватися над тим, чому так відбувається. Але факт є факт Я можу лише не погоджуватися з цим фактом, чи ні, але він таки існує. Такі рішення судів... Перш за все не було вказано конкретної підстави для рішення, який конкретно закон порушено. Тому я маю повне право залишитися на своїй позиції. Утім це вирішувати не мені, а Верховній Раді та президентові. Але я зовсім не боюся звільнення, адже незамінних людей немає", - сказав Магера.