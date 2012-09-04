Друк бюлетенів проконтролюють три депутати
Центральна виборча комісія утворила комісію з контролю за виготовленням виборчих бюлетенів для голосування на виборах до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
Зокрема, до складу контрольної комісії включено Юрія Мірошниченка (народний депутат від Партії регіонів), Віктора Уколова (фракція «БЮТ-Батьківщина») та Юрія Оніщенка (фракція НУ-НС).
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Склад контрольної комісії був сформований на підставі відповідних подань фракцій Верховної Ради.
Комісію створено для контролю за дотриманням вимог під час виготовлення виборчих бюлетенів, зокрема, у частині знищення друкарських форм, технічних відходів та поліграфічного браку.
Крім того, ЦВК затвердила порядок надсилання до Центрвиборчкому постанов окружних виборчих комісій, що становлять публічний інтерес для оприлюднення.