ЦВК: бюлетень світитиметься під ультрафіолетом

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні ЦВК.

«Виборчий бюлетень друкуватиметься державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 600 мм світло-жовтого кольору лише з одного боку, з використанням спеціальних видимих та невидимих захисних фарб, які змінюють свої фізичні характеристики під дією ультрафіолетового та інфрачервоного опромінювання», - йдеться у рішенні ЦВК.

Згідно з рішенням Центвиборчкому, виборчі бюлетені друкуватимуться з використанням графічних захисних елементів. Захисною фарбою, що проявляються на звороті бюлетеня, буде надрукований номер виборчої дільниці.

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Як повідомляв УНІАН, у виборах в загальнодержавному багатомандатному окрузі беруть участь 22 політичні партії, кандидати у депутати від яких зареєстровані Центральною виборчою комісією.