Третьяков: Влада готується до силового сценарію
«Влада боїться нового Майдану і готується до того, щоб силою розганяти можливі протести як до, так і після виборів», - так опозиційний депутат Олександр Третьяков прокоментував інформацію про закупівлі МВС спецтехніки для розгону демонстрантів.
Як повідомляє «Вісник державних закупівель», міністерство внутрішніх справ за результатами тендерів закупило спецавтомобілі, водомети для розгону демонстрантів, щити, а також автозаки для перевезення заарештованих загальною вартістю 60,9 млн. грн.
Також у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 10579, поданий регіоналами Василем Грицаком та Валерієм Коновалюком, згідно з положенями якого управління внутрішніми військами одноосібно закріплюються за президентом України.
На думку Третьякова, президент і його оточення не розуміють, що це не та країна, в якій армія за наказом буде готова розправитися з народом.
«Я це сам зрозумів ще в серпні 1991-го року, під час путчу ГКЧП, - розповів Третьяков журналістам. - Тоді ми, курсанти військового училища, сперечалися в казармі, стріляти по людях, якщо накажуть, або не стріляти. І вже були споряджені бойовими магазинами автомати, під ліжками лежали каски і бронежилети, у дворі стояли БТРи. Так от, ще тоді всі без винятку кияни навідріз відмовилися стріляти у співвітчизників. Зараз, за 21 рік незалежності України, громадянська самосвідомість значно зросла. Тому я впевнений, що армія не піде проти свого народу .
Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на вибори в парламент шляхом самовисування по 218-му мажоритарному округу Києва, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.