Третьяков: Влада готується до силового сценарію

Як повідомляє «Вісник державних закупівель», міністерство внутрішніх справ за результатами тендерів закупило спецавтомобілі, водомети для розгону демонстрантів, щити, а також автозаки для перевезення заарештованих загальною вартістю 60,9 млн. грн.

Також у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 10579, поданий регіоналами Василем Грицаком та Валерієм Коновалюком, згідно з положенями якого управління внутрішніми військами одноосібно закріплюються за президентом України.

На думку Третьякова, президент і його оточення не розуміють, що це не та країна, в якій армія за наказом буде готова розправитися з народом.

«Я це сам зрозумів ще в серпні 1991-го року, під час путчу ГКЧП, - розповів Третьяков журналістам. - Тоді ми, курсанти військового училища, сперечалися в казармі, стріляти по людях, якщо накажуть, або не стріляти. І вже були споряджені бойовими магазинами автомати, під ліжками лежали каски і бронежилети, у дворі стояли БТРи. Так от, ще тоді всі без винятку кияни навідріз відмовилися стріляти у співвітчизників. Зараз, за 21 рік незалежності України, громадянська самосвідомість значно зросла. Тому я впевнений, що армія не піде проти свого народу .

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на вибори в парламент шляхом самовисування по 218-му мажоритарному округу Києва, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.