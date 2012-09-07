Симоненко збирається не допустити фальсифікацій
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявляє, що партія готується запобігати фальсифікаціям результатів голосування на парламентських виборах 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
“Готуємо партію на місцях, щоб протистояти фальсифікаціям. На нашу думку, основна фальсифікація відбуватиметься саме в дільничних комісіях”, - зазначив П.Симоненко.
За його словами, представники КПУ протистоятимуть потраплянню в дільничні виборчі комісії людей, які можуть фальсифікувати результати голосування.
П.Симоненко наголосив, що КПУ необхідно “підібрати настільки самовідданих людей, щоб виключити таке явище”.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є протистояння між КПУ і Партією регіонів у регіонах, П.Симоненко повідомив, що були проблеми з розміщення бігбордів партії у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях. При цьому він сказав, що КПУ не вважає за доцільне виносити такі ситуації на загальне обговорення.
“Ми це не робили публічним, тому що чудово розуміли, що в цій ситуації нам самим потрібно вирішувати всі питання”, - сказав він.
Разом з тим П.Симоненко зазначив, що представники Партії регіонів часто услід за комуністами їздять на ті самі підприємства і говорять про ті самі способи вирішення проблем.