Симоненко збирається не допустити фальсифікацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Готуємо партію на місцях, щоб протистояти фальсифікаціям. На нашу думку, основна фальсифікація відбуватиметься саме в дільничних комісіях”, - зазначив П.Симоненко.

За його словами, представники КПУ протистоятимуть потраплянню в дільничні виборчі комісії людей, які можуть фальсифікувати результати голосування.

П.Симоненко наголосив, що КПУ необхідно “підібрати настільки самовідданих людей, щоб виключити таке явище”.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є протистояння між КПУ і Партією регіонів у регіонах, П.Симоненко повідомив, що були проблеми з розміщення бігбордів партії у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях. При цьому він сказав, що КПУ не вважає за доцільне виносити такі ситуації на загальне обговорення.

“Ми це не робили публічним, тому що чудово розуміли, що в цій ситуації нам самим потрібно вирішувати всі питання”, - сказав він.

Разом з тим П.Симоненко зазначив, що представники Партії регіонів часто услід за комуністами їздять на ті самі підприємства і говорять про ті самі способи вирішення проблем.