Кириленко: у Ющенка гра - «відбери голоси у об’єднаної опозиції»

Політична сила Віктора Ющенка «Наша Україна», яка йде на вибори окремо, має на меті лише відібрати голоси в Об’єднаної опозиції. Але ця гра нічим не закінчиться, а тільки підтвердить ситуацію, що країна йде шляхом чіткого поділу на владу і опозицію. Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив народний депутат (НУ-НС) В’ячеслав Кириленко.

«У Ющенка може бути одна гра «відбери голоси у об’єднаної опозиції», більше нічим ця гра не закінчиться. Наявність ось цих сил, які покликані лише відібрати по часточці голоси від об’єднаної опозиції, тільки підтвердить те, що зараз ситуація в країні виходить на принциповий водорозділ: є влада, яка діє проти євроінтеграції, проти прав людини, і навіть проти того курсу, який в її програмі декларується, і є опозиція, яка хоче повернути Україну на європейські рейки, встановити свободу слова, свободу підприємництва, прозорість прийняття рішень у владі. По суті, це чорно-біла картинка», – заявив Кириленко.