Кириленко: у Ющенка гра - «відбери голоси у об’єднаної опозиції»
Політик вважає, що політична сила третього президента країни має на меті перетягти на себе голоси опозиції.
Політична сила Віктора Ющенка «Наша Україна», яка йде на вибори окремо, має на меті лише відібрати голоси в Об’єднаної опозиції. Але ця гра нічим не закінчиться, а тільки підтвердить ситуацію, що країна йде шляхом чіткого поділу на владу і опозицію. Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив народний депутат (НУ-НС) В’ячеслав Кириленко.
«У Ющенка може бути одна гра «відбери голоси у об’єднаної опозиції», більше нічим ця гра не закінчиться. Наявність ось цих сил, які покликані лише відібрати по часточці голоси від об’єднаної опозиції, тільки підтвердить те, що зараз ситуація в країні виходить на принциповий водорозділ: є влада, яка діє проти євроінтеграції, проти прав людини, і навіть проти того курсу, який в її програмі декларується, і є опозиція, яка хоче повернути Україну на європейські рейки, встановити свободу слова, свободу підприємництва, прозорість прийняття рішень у владі. По суті, це чорно-біла картинка», – заявив Кириленко.