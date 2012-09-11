В Якутії знайшли живі клітини мамонта

Про успіх експедиції з посиланням на прес-службу Північно-Східного федерального університету повідомляє newsru.

Вченим в унікальній місцевості на глибині близько 100 метрів вдалось знайти багатий матеріал для дослідження: м'які і жирові тканини, шерсть і кістковий мозок мамонта.

У повідомленні говориться, що знахідкою вже зацікавився професор з вельми скандальною репутацією, керівник корейського фонду Sooam Biotech Хван У Сук. На його думку, клітини можуть бути використані при клонуванні мамонта.

Результати експедиції будуть незабаром опубліковані в авторитетних наукових журналах, а детальний відеоматеріал на цю тему можна буде побачити в наступному році на каналі National Geographic, повідомив один з учасників експедиції.

Мамонти вимерли близько 10 тисяч років тому під час останнього Льодовикового періоду.

Основні види за розмірами не перевершували сучасних слонів, проте північноамериканський підвид тварини досягав висоти 5 метрів і маси 12 тонн, а карликові мамонти не перевищували 2 метри у висоту і були масою до 900 кг.