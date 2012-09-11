18 українських клубів отримають виплати від УЄФА за Євро-2012

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Найбільші суми отримають “Динамо” (Київ) - 1,368 млн євро, "Шахтар" (Донецьк) - 1,205 млн євро, "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 687,606 тис. євро, "Металіст" (Харків) - 292,912 тис. євро, “Ворскла" (Полтава)- 179,999 тис. євро і "Карпати" (Львів) - 153,04 тис. євро.

Інші клуби отримають такі суми: “Арсенал” (Київ) — 70,321 тис. євро; “Іллічівець” (Маріуполь) — 125,492 тис. євро; “Кривбас” (Кривий Ріг) — 37,736 тис. євро; “Зоря” (Луганськ) — 4,193 тис. євро; “Металург” (Донецьк) — 71,279 тис. євро; “Металург” (Запоріжжя) — 33,543 тис. євро; “Оболонь” (Київ) — 4,193 тис. євро; “Севастополь” - 37,736 тис. євро; “Поліграфтех” (Олександрія) — 12,579 тис. євро; “Таврія” (Сімферополь) — 142,263 тис. євро; “Чорноморець” (Одеса) — 33,543 тис. євро та “Волинь” (Луцьк) — 16,771 тис. євро.

Гроші виділено клубам відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією європейських клубів (АЕК) і УЄФА, підписаного в березні 2012 року.

Всього отримають кошти 575 клубів із 52 національних асоціацій УЄФА.

На сайті УЄФА зазначається, що кількість клубів істотно збільшилася порівняно з Євро-2008, коли фінансовий прибуток одержали 180 команд. Це стало можливим завдяки рішенню зарезервувати 40 млн євро для тих клубів, чиї футболісти брали участь у відбіркових матчах Євро-2012. Ці клуби одержать кошти у рівній частці за кожного футболіста, який грав у кожному конкретному відбірному матчі.

Решта 60 млн євро будуть спрямовані клубам, які делегували гравців на фінальний турнір.

Сума розраховувалася, виходячи з того, скільки днів кожний гравець пробув на чемпіонаті і яку позицію займає клуб у світовій футбольній ієрархії.

Щоб мати право на одержання коштів від проведення Євро-2012, клуби повинні були заповнити, підписати і повернути УЄФА спеціальну заявочну анкету, у якій вони погоджуються підтримувати змагання національних команд і поважати положення ФІФА, відпускаючи футболістів у збірні.

За підсумками Євро-2016 суми виплат клубам планується збільшити до 150 млн євро.