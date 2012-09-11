Мер райцентру на Буковині подав у відставку через тиск влади й опозиції

Про це йдеться заяві М.Карлійчука для ЗМІ, переданій УНІАН.

Зокрема, М.Карлійчук зазначає, що під тиском заступників голови райдержадміністрації виконком міськради вирішив на День Незалежності України заборонити проведення заходів політичним партіям і громадським організаціям національно-демократичного спрямування, що спровокувало протистояння й судовий позов, який потім виграла опозиція.

В свою чергу, 6 вересня представники опозиційної більшості на сесії міськради ухвалили рішення щодо розпуску виконкому за таке незаконне рішення.

М.Карлійчук заявляє, що не може далі працювати в таких умовах, оскільки завжди був господарником, а тепер у період виборчої кампанії став «заручником політики».

«На відміну від політиків, я реальними справами, а не порожніми словами працював на благо Сторожинця. Боровся проти політиканства в місті. Все це робилося заради великої мрії – зробити Сторожинець справжнім європейським містом. Це була моя боротьба. І сьогодні я програв цю боротьбу», – зазначає мер у заяві.

Водночас як заявив УНІАН голова Чернівецької облорганізації партії «Фронт Змін» Максим Бурбак, опозиція розцінює відставку мера Сторожинця, як реальний тиск влади на непідконтрольного посадовця.

«Ми ніколи не мали претензій до пана Карлійчука, він справді гарний господарник. Але влада, коли побачила, що не може управляти через нього міською радою, фактично підставила людину і примусила подати у відставку, використавши технологію, де при цьому звинуватила опозицію», - сказав М.Бурбак.

Довідка УНІАН. 62-річний М.Карлійчук обраний районного центру Сторожинець Чернівецької області на позачергових виборах 14 червня 2009 року. За нього проголосували 76,8% виборців міста. Висунутий кандидатом у міські голови від партії "Єдиний центр". До цього обіймав посаду голови Сторожинецької РДА.

На сьогодні Сторожинецька міська рада складається з 30 депутатів, де більшість має опозиція (15 – представники партії "ВО "Батьківщина", 3 – "Фронт змін").