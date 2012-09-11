Табачник у Москві поскаржився на брак російських шкіл у Києві

Про це він заявив у Москві в ефірі радіо "Голос Росії".

"Власне складна ситуація, про яку цього року мені розповіли керівники районних управлінь народної освіти Києва, що в російських школах і гімназіях на одне місце в першому класі претендувало п'ять-сім чоловік", - сказав Д.Табачник.

За словами міністра, "це, звичайно, проблема.., і ми зі столичною мерією зобов'язані зробити кроки назустріч людям, тому що навіть за офіційним переписом, незалежно від мови спілкування, 22 відсотки киян себе позиціонували росіянами, як громадяни України, росіяни за національністю", - додав він.

Д.Табачник зазначив, що зараз в Україні приблизно 1600 середніх шкіл з російською мовою навчання. "Тобто всі предмети викладаються російською мовою", - додав він.

При цьому, за словами міністра, майже 2 тисячі шкіл, де є різні класи. "Як правило, набираються два, три, чотири класи, в частині з них йде викладання предметів російською мовою, в іншій частині - українською", - сказав він.