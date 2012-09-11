ЗМІ: У Луцьку гуртожиток кілька разів продавали разом з мешканцями

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підприємство "Волиньрембуд", де працювали люди, збанкрутіло ще в дев'яностих. Згодом п'ятиповерхівку продали разом із людьми. П'ятнадцять сімей тепер живуть, як на війні: сотні судових слухань, погрози і постійний страх. З часом депутати прийняли багатоповерхівку на баланс міста, втім чиновники поки не поспішають видавати мешканцям дозволи на приватизацію, адже на кожну кімнату є по кілька власників.

Тим не менш міський голова Луцька Микола Романюк пообіцяв відстоювати інтереси людей через суд. Нині прокуратура порушила кримінальну справу за фактом продажу гуртожитку. У ній фігурують три фірми, які одна в одної перекуповували нерухомість, а тоді розпродавали квартири. Мешканці гуртожитку запевняють, що першими купила і далі пустила на продаж квартири разом з людьми фірма місцевого бізнесмена Миколи Голєва.

Сам він від коментарів утримується, а його дружина - депутат міськради - звинувачення спростовує. "Двоє з людей з усього п'ятиповерхового будинку не схотіли колись купувати квартири. Ось тому і виникла така ситуація", - пояснила Олена Голєва.

Тим часом продаж гуртожитку розділив його мешканців на два табори. Половина - це ті, хто квартири купив, - навіть за комунальні послуги платити не хочуть, бо не знають, чи залишаться тут жити після судів. Ще одна половина - колишні заводчани, які борються за свої помешкання - обурені, що борг за комуналку сягнув 24-х тисяч гривень. І побоюються, що їхній гуртожиток на додачу до інших проблем можуть залишити без світла і води.