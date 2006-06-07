Наша Україна не погодилась на Мороза-спікера

Фракція “Наша Україна” не погодилась з вимогою Соціалістичної партії України про те, що лідер СПУ Олександр МОРОЗ має очолити парламент, і вважає, що головою Верховної Ради має її представник.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО повідомив, що «Наша Україна» на сьогоднішньому засіданні підтвердила відповідне рішення політради блоку.

Він підкреслив, що, на переконання «Нашої України», необхідно визнавати результати виборів і посади мають розподілятись в трійці учасників коаліції відповідно до набраних відсотків на виборах.

«Наша Україна» має бути представлена в демократичній коаліції в двійці керівників – прем’єр, голова ВР», - сказав А.МАТВІЄНКО. Він підкреслив, що це питання має бути вирішено принципово, а далі «Наша Україна» готова узгоджувати кандидатури в рамках трійки.

Коментуючи заяву першого секретаря політради СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО про те, що соціалісти готові вийти з переговорного процесу, якщо О.МОРОЗ не очолить парламент, А.МАТВІЄНКО підкреслив: «Чомусь МОРОЗ надумав, що він стояв на Майдані і тому йому потрібно дати голову ВР… Хай розбереться в своїх претензіях, оскільки це крок на розвал коаліції». Він також додав, що у такому випадку О.МОРОЗ має взяти на себе відповідальність.

Відповідаючи на запитання, чи може це зірвати переговорний процес, А.МАТВІЄНКО наголосив, що «процес нічого не може зірвати, тому що якщо не в одному, так в іншому форматі, він буде продовжений».

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко і СПУ поставили умови “Нашій Україні”: у рамках Коаліції демократичних сил лідер представник БЮТ має очолити уряд, а представник Соціалістичної партії України - парламент.

Сьогодні в інтерв’ю інтернет-виданню “Главред” Й.ВІНСЬКИЙ заявив: «Соціалісти не погодяться з тим, щоб спікером став будь-хто, крім Олександра МОРОЗА».