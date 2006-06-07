У парламенті оголошено перерву до 14 червня

У Верховній Раді оголошено перерву до 14 червня на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ та СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю пропозицію проголосувало 227 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Під час того, як головуючий на сьогоднішньому засіданні Микола КАТЕРИНЧУК (фракція «Наша Україна») ставив на голосування дану пропозицію, член тимчасової президії ВР, представник фракції “Регіони України” Раїса БОГАТИРЬОВА намагалися перешкодити йому говорити і забирала мікрофон.

На даний час представники фракції «Регіони України” зібралися біля трибуни ВР, а всі представники тимчасової президії ВР, крім представника КПУ Адама МАРТИНЮКА, пішли з сесійної зали.

Народні депутати майже в повному складі залишаються в сесійній залі