Новий парламент нічого не змінить (опитування)

Про це під час круглого столу «Україна напередодні парламентських виборів: чи справдяться очікування громадян?» повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, який представив результати соціологічного та експертного опитувань.

Експерт відзначив, що на запитання, чи зміниться суспільно-політична ситуація після виборів, 41% респондентів відповіли, що не зміниться, а 28% узагалі не знайшли відповіді на це запитання. При цьому, покращення очікують лише 23%, натомість погіршення – 7%.

А.Биченко відзначив, що від нового парламенту громадяни все ж очікують покращання у економіці в цілому і добробуті окремих домогосподарств, зокрема, а також наведення порядку в державі. При цьому, єдина сфера, де переважають позитивні очікування – це зближення України з Росією, показує дослідження.

Експерт також пояснив, що негативна оцінка роботи нинішнього парламенту громадянами пояснюється їхнім переконанням, що парламент, в першу чергу, захищає інтереси представників великого капіталу, керівників органів державного управління та тіньовий бізнес. «Лише 17% вважають, що ця діяльність спрямована на захист інтересів громадян України в цілому», - повідомив А.Биченко.

А.Биченко відзначив, що на запитання, хто найбільше впливає на рішення парламенту, 30,5% опитаних громадян відповіли, що це олігархи.

Також він відзначив, що на формування негативного іміджу парламенту має вплив і імідж партій.