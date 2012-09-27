Кужель закликає селян не продавати і не закладати земельні паї

Так раніше вже сталося з приватизаційними сертифікатами городян, які взяли участь у приватизації підприємств.

Про це О.Кужель заявила на прес-конференції в Одесі, зазначивши, що «землі сільськогосподарського призначення повинні не продаватися, а здаватися в довгострокову оренду з жорстким контролем використання».

Спікер ВО «Батьківщина» звернулася із закликом до журналістів донести до сільських жителів попередження про небезпеку здачі під заставу в банк земельних паїв. «Зараз ціна оренди паю по Україні 400 гривень, - зазначила О. Кужель. - У Харкові, наприклад, жителю села пропонують 2 тисячі гривень, щоб переписати договір та одержати від людини довіреність на те, що вона дозволяє закласти пай у банку».

«У мене не виникає сумнівів у тому, що з людьми, у яких поки є земельні паї, найближчим часом не зроблять так, як з нашими приватизаційними сертифікатами», - підкреслила О.Кужель. - У разі підписання нових договорів - про внесення паїв в банк у вигляді застави - назад пай селяни вже не отримають».