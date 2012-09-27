Шевченко прочитав на камеру вірш українською

Про це заявив в ефірі Першого національного.

"Я двомовний", - зазначив він, уточнивши, що під час передвиборчої кампанії доводиться говорити і російською, і українською мовами.

"Є деякі речі, які доводиться пояснювати російською мовою. Я зараз вивчаю українську мову. Мені дуже нра... Не просто подобається, це моя рідна мова", - заявив Шевченко.

При цьому коментуючи закон щодо мовної політики, він сказав: "Українська мова - одна державна мова для нас".

"Я вважаю, що на проблеми з мовою і на багато інших, які розділяють країну, треба накласти мораторій", - уточнив футболіст, після чого прочитав на камеру вірш Тараса Шевченка "Як би ви знали паничі...".

Українська правда