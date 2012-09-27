Третьяков: суд захищає фальсифікаторів з ОВК

У своєму позові довірена особа Ігор Романюк вимагав відхилити подання від 24 партій щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, поданих 19 вересня 2012 р. в ОВК в порушення строків, передбачених виборчим законодавством.

«Незважаючи на те, що подання були подані 19 вересня, про що є відповідний запис у журналі реєстрації ОВК № 218, суд ухвалив рішення на користь відповідача - Окружної виборчої комісії, - прокоментував рішення Ігор Романюк. «Таким чином, виходить, що вносити кандидатури до складу комісій можна взагалі в будь-який день до 28 жовтня. Не зрозуміло, навіщо тоді закон встановлює строки виборчого процесу», - вважає Ігор Романюк.

Опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується по округу № 218, вважає, що за допомогою подібних судових маніпуляцій влада покриває підготовку до фальсифікації виборів. Утім, на думку Третьякова, ні порушення, ні несправедливі судові рішення не зможуть перешкодити його перемозі.

«Я впевнений у своїй перемозі, бо відчуваю за собою підтримку виборців мого округу. І ми захистимо результати виборів на окрузі. Ні порушення з боку ОВК округу № 218, ні заангажовані судові рішення не зможуть цьому завадити», - заявив Олександр Третьяков журналістам.

При цьому політик повідомив про те, що проінформував світову громадськість про зазначені порушення. «Ці рішення (рішення суду. – Ред.) ми переклали англійською, німецькою та французькою мовами й надіслали до посольств зі своїми поясненнями, аби продемонструвати світовій громадськості, як відбуваються «чесні» вибори в Україні», - сказав він.

Раніше заступник голови ЦВК Андрій Магера в своїй відповіді на заяву довіреної особи Олександра Третьякова заявив, що Окружна виборча комісія по округу № 218 порушила закон, коли не дотрималася термінів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. На думку Магери, ОВК № 218 повинна була відхилити кандидатури від 24 партій до складу дільничних комісій через порушення термінів.

Нагадаємо, Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.