Україна готова допомогти Молдові зерном

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Володимиром Філатом в Ялті.

«Без хліба ми у будь-якому разі не залишимося, у нас в цьому році планується 47 млн. тонн (зерна – УНІАН). Можемо допомогти, якщо буде потреба», - сказав М.Азаров у відповідь на зауваження В.Філата про те, що Молдова цього року постраждала від посухи.

При цьому М.Азаров відзначив, що в Україні не дуже сприятливі погодні умови для посіву озимих сортів пшениці, проте є посухостійкі сорти пшениці.

Також М.Азаров відзначив, що вітає ратифікацію Молдовою договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

У свою чергу В.Філат запросив М.Азарова відвідати Молдову.