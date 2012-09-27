Україна готова допомогти Молдові зерном
Україна готова допомогти Республіці Молдова зерном у зв'язку із посухою в цій країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Володимиром Філатом в Ялті.
«Без хліба ми у будь-якому разі не залишимося, у нас в цьому році планується 47 млн. тонн (зерна – УНІАН). Можемо допомогти, якщо буде потреба», - сказав М.Азаров у відповідь на зауваження В.Філата про те, що Молдова цього року постраждала від посухи.
При цьому М.Азаров відзначив, що в Україні не дуже сприятливі погодні умови для посіву озимих сортів пшениці, проте є посухостійкі сорти пшениці.
Також М.Азаров відзначив, що вітає ратифікацію Молдовою договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.
У свою чергу В.Філат запросив М.Азарова відвідати Молдову.