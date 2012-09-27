Соціолог: Україна все більше стає дикунською країною

Таку думку сьогодні під час прес-конференції висловила директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна.

“Та вахканалія, яка відбувається в Україні в соціології під час виборів, не властива жодній цивілізованій країні. У нас це є і це дике поле росте і росте... Україна все більше і більше стає дикунською країною, яка не перестає дивувати наших колег-європейців", - сказала вона.

За словами І.Бекешкіної, якщо, під час попередніх кампаній з'являлися соціологічні фірми-одноденки, то вони зазвичай використовували такі назви, які були схожі на назви солідних соціологічних кампаній. "Тоді поширювалося все в основному в інтернеті. Зараз ситуація змінилася. Зараз виникає те саме, але використовують ті інститути, які можна знайти в інтернеті”, - сказала вона.

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Водночас, за словами І.Бекешкіної, прикро, що результати таких неправдивих соцдосліджень активно висвітлюються в ЗМІ.

"Це все дуже прикро і, на жаль, це не лише впливає на репутацію соціології... Якщо будуть центральні канали показувати абсолютно безсоромно результати неіснуючих соціологічних фірм і неіснуючих досліджень, то навіщо взагалі займатися соціологією? Навіщо взагалі згадувати про європейську інтеграцію? Бо скоро справді про нас будуть говорити: "Вони з України, де дуже багато диких мавп", – сказала соціолог.