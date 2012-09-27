Українські міста розвиватимуть внутрішній туризм

Про це розповіла голова Державного агентства туризму і курортів України Олена Шаповалова в інтерв'ю УНІАН.

«Наприклад, міністерство курортів і туризму АР Крим зараз рекламує свій регіон у Києві. Вони це роблять за гроші. Але незабаром наше Державне агентство знаходитиме можливість сприяти обміну соціальною рекламою між містами і областями. Це дасть змогу українцям дізнатися про інші регіони країни і відвідати їх», - сказала О.Шаповалова.

За її словами, після чемпіонату Євро-2012 Львів відчув хвилю в'їзного туризму – в серпні цього року кількість іноземних туристів збільшилася на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Після Євро-2012 іноземні туристи повернулися до Львова з друзями і сім'ями. Думаю цей «ефект сарафанового радіо» ми відчуватимемо ще довго. Пожвавився Харків, Донецьк. Вони зрозуміли, що їм потрібно орієнтуватися на подієвий туризм, використовувати інфраструктурні можливості Євро-2012 для проведення конференцій, форумів», - відзначила О.Шаповалова.

Також голова Державного агентства туризму і курортів України повідомила, що зараз ведеться робота над розробкою цільової програми розвитку внутрішнього і в'їзного туризму на 2012-2013 роки. Цей документ має сприяти популяризації внутрішніх напрямів в Україні. Програма передбачатиме пільгові можливості ведення бізнесу для туроператорів, крім того, держава надасть їм можливість брати участь в міжнародних і внутрішніх виставках.

У рамках святкування Дня туризму в Україні в Києві відбулося засідання за участю регіональних представників галузі, на якому обговорили стан і перспектив туризму і курортів в Україні.

Після офіційної частини кращих працівників сфери курортів і туризму і переможців всеукраїнських конкурсів відзначили відомчими нагородами.

Довідка УНІАН. День туризму відзначається в Україні 27 вересня (щорічно з 1998 року). Цього дня також відзначається Всесвітній день туризму, заснований Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) в 1979 році.