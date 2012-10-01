Журналісти завтра знову прийдуть під ВР протестувати проти «наклепу»
Завтра, 2 жовтня, о 10.00 навпроти будівлі Верховної Ради України розпочнеться друга протестна акція журналістів та громадян проти законопроекту, яким планується запровадити кримінальну відповідальність за наклеп.
Як повідомляє «Телекритика», організаторами акції виступають Незалежна медіа-профспілка України та рух «Стоп цензурі».
Учасники акції вимагатимуть від депутатів ухвалити постанову про скасування законопроекту, який запроваджує кримінальну відповідальність за наклеп.
Журналісти закликають всіх прийти на акцію з білими папірцями, як символом цензурованої преси, та без партійної символіки.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент прийняв у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.
Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.
25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.
Сьогодні біля Верховної Ради України проходила акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сьогодні спрогнозував, що завтра парламент скасує своє рішення про ухвалення в першому читанні законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за поширення наклепу.