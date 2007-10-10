Погляд еліти на формування демократичної коаліції (список учасників)

11 жовтня о 13.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція представників еліт Рівненської, Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей на тему: “Формування демократичної коаліції у парламенті: погляд еліти”. Учасники: заслужений працівник промисловості України, віце-президент асоціації «Скло України» Станіслав Савінський (Рівненська обл.); заслужений лікар України, хірург Рівненської обласної лікарні Олександр Несторенко; заслужений лікар України Євген Ходаковський (Івано-Франківськ); член НСЖУ, лауреат премії ім. Р.Федоріва Богдан Мохняк (Івано-Франківська обл.); заслужена артистка України Галина Кажан (Волинь); письменник, голова Волинського крайового братства святого апостола Андрія Первозванного Андрій Бондарчук; Герой України, директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький; заслужений діяч мистецтв України, ген.директор Львівського театру ім.М.Заньковецької Андрій Мацяк; заст .голови Спілки архітекторів Львівщини, член президії Спілки творчої інтелігенції Львівщини Михайло Ягольник.

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