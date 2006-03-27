На виборах у Києві - попереду БЮТ і Черновецький

За даними Київської міської територіальної виборчої комісії, станом на 13.51 на виборах Київського міського голови оброблено дані з майже 10% дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, лідирує Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який отримав на цих дільницях 31,92% голосів виборців.

22,45% голосів отримав Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, 22,19% - Віталій КЛИЧКО.

Юрій КАРМАЗІН має 5,36% голосів, Адам МАРТИНЮК – 3,14%, Валерій АСАДЧЕВ – 2,43%, Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО – 1,67%, Ольга СУМСЬКА – 0,94%, Володимир МАРЧЕНКО – 0,71%, Віктор ІВАНЧЕНКО – 0,29%, Микола ГРАБАР – 0,19%, Олександр КОСТЮК – 0,17%, Олександр АФОНІН – 0,16%, Вілен МАРТИРОСЯН – 0,14%.

На виборах до Київської міської ради оброблено дані 98 з 1024 дільниць, тобто майже 10%.

Лідирує Блок Юлії Тимошенко, який отримав на цих дільницях 24,67% голосів виборців.

Також тривідсотковий виборчий бар’єр подолали такі політичні сили: Блок Леоніда Черновецького, який отримав 13,60% голосів, блок «Наша Україна» - 8,56%, Блок Віталія КЛИЧКА ПОРА-ПРП – 8,03%, Київське міське відділення Партії регіонів – 4,98%, Київський міськком СПУ – 3,93%, Народний блок Литвина – 3,87%, «Громадський актив Києва» - 3,69%.

Київська організація партії «Віче» отримала 2,71% голосів, Київський міськком КПУ – 2,65%, блок «Київ – європейська столиця» - 2,39%, “Опозиційний блок НЕ ТАК!» - 1,79%.